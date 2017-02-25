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    "Бавария" забила восемь безответных мячей в ворота "Гамбурга" в 1000-м матче Анчелотти - ВИДЕО

    В турнирной таблице мюнхенский клуб продолжает лидировать, набрав 53 очка

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Бавария" одержала крупную победу над "Гамбургом" со счетом 8:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

    Как передает Report, забитыми мячами отметились Артуро Видаль (17-я минута), Роберт Левандовски (24, 42, с пенальти, 54), Давид Алаба (56), Кингсли Коман (65, 69) и Арьен Роббен (87).

    Этот матч стал для главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти 1000-м в его тренерской карьере.

    В турнирной таблице "Бавария" продолжает лидировать, набрав 53 очка, "Гамбург" с 20 очками идет 16-м.

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