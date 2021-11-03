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"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов

"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов Германская "Бавария" на своем поле обыграла со счетом 5:2 португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
3 ноября 2021 г. 01:59
Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Германская "Бавария" на своем поле обыграла со счетом 5:2 португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Мюнхене.

Голами у победителей отметились Роберт Левандовски (26, 61, 84-я минуты), Серж Гнабри (32) и Лерой Сане (49). У португальцев отличились Морато (38) и Дарвин Нуньес (74). В добавленное к первому тайму время Левандовски не реализовал пенальти.

"Бавария" выиграла все четыре встречи и с 12 очками занимает первое место в группе E. Команда из Мюнхена обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. В следующем туре "Бавария" 23 ноября сыграет в гостях с киевским "Динамо".

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