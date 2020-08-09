"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" на своем поле одержал победу над лондонским "Челси" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" на своем поле одержал победу над лондонским "Челси" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (10-я минута - с пенальти, 84), Иван Перишич (24) и Корентен Толиссо (76). У проигравших отличился Тэмми Абрахам (44). Левандовский стал четвертым футболистом, который забил гол как минимум в семи подряд матчах Лиги чемпионов, после Криштиану Роналду, отличившегося в 11 встречах кряду в 2017-2018 годах и в 8 - в 2013-2014 годах, Рууда ван Нистелроя (9 в 2002-2003 годах) и Эдинсона Кавани (7 в 2016-2017 годах).

Напомним, что первый матч завершился крупной победой "Баварии" со счетом 3:0.