"Бавария" вылетела из Кубка Германии, проиграв команде из 2-й лиги

Завершился матч второго раунда Кубка Германии, в котором "Хольштайн" встретился с "Баварией"

Завершился матч второго раунда Кубка Германии, в котором "Хольштайн" встретился с "Баварией".

Как передает Report, игра прошла в городе Киль на стадионе "Хольштад-Штадион" и закончилась победой хозяев в серии пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти)

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. "Бавария" открыл счет на 14-й минуте. Гол в свой актив записал Серж Гнабри. В середине тайма Фин Бартельс сравнял счет. В самом начале второго тайма Лерой Зане вывел мюнхенцев вперёд. На пятой компенсированной минуте к матчу Хауке Валь сделал счёт равным и перевёл игру в дополнительное время.

В овертайме команды также не смогли выявить сильнейшего, и путевка в следующий раунд турнира разыгрывалась в серии послематчевых пенальти, где победу одержали футболисты "Хольштайна".

"Хольштайн" выступает во второй Бундеслиге.