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"Бавария" выиграла чемпионат мира

"Бавария" выиграла чемпионат мира Германская "Бавария" со счетом 1:0 обыграла мексиканский клуб "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира по футболу
Футбол
12 февраля 2021 г. 00:11
Бавария выиграла чемпионат мира

Германская "Бавария" со счетом 1:0 обыграла мексиканский клуб "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эдьюкейшн Сити", который станет одной из восьми арен чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Единственный гол на 59-й минуте забил Бенжамен Павар.

"Бавария" во второй раз стала победителем клубного чемпионата мира. Мюнхенцы завоевали шестой трофей подряд. Ранее команда в 2020 году выиграла чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. "Бавария" могла повторить собственное достижение 2013 года, завоевав шесть трофеев за календарный год, но клубный чемпионат мира был перенесен с декабря 2020 года на февраль 2021-го из-за пандемии коронавируса.

"Тигрес" впервые завоевали серебряные медали турнира. Команда получила право на участие в соревновании на правах победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Самой титулованной командой является испанский "Реал", который завоевал трофей четыре раза.

В декабре 2021 года в Японии клубный чемпионат мира в последний раз будет проведен в текущем формате. Следующий после него турнир пройдет в Китае при участии 24 команд. Впредь соревнования будут проводиться каждые четыре года и заменят Кубок конфедераций - турнир, который традиционно проводится среди национальных сборных за год до чемпионата мира.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya" ikiqat dünya çempionu oldu

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