​"Бавария" вышла в финал Кубка Германии

"Бавария" одержала победу в полуфинальном матче Кубка Германии с "Айнтрахтом".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед уже на 14-й минуте благодаря точному удару полузащитника Ивана Перишича. На 69-й минуте защитник гостей Данни да Коста восстановил равенство в счете, однако спустя всего 5 минут "Бавария" забила вновь. На этот раз голом отметился нападающий Роберт Левандовски, причем сначала взятие ворот было отменено, но видеоассистент рефери помог правильно оценить эпизод.

Во втором полуфинальном матче, "Байер" разгромил "Саарбрюккен" со счетом 3:0. Финальная встреча должна пройти 4 июля.