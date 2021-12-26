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"Бавария" в январе не будет подписывать новых игроков

"Бавария" в январе не будет подписывать новых игроков "Бавария" не намерена покупать игроков в зимнее трансферное окно.
Футбол
26 декабря 2021 г. 10:17
Бавария в январе не будет подписывать новых игроков

"Бавария" не намерена покупать игроков в зимнее трансферное окно.

Как передает Report, об этом сообщает шеф отдела футбола Sport Bild Кристиан Фальк.

По сведениям источника, мюнхенцы интересуются форвардом "Лидса" Рафиньей, однако не собираются подписывать новых игроков в январе.

Ранее отмечалось, что сумма трансфера 25-летнего бразильца составит 50 млн евро. В текущем сезоне он провел 16 матчей в премьер-лиге и забил восемь мячей при одной голевой передаче. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya" qış fasiləsində yeni futbolçu almayacaq

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