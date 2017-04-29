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    "Бавария" в пятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу - ВИДЕО

    Всего на счету мюнхенского клуба стало 27 чемпионских титулов

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Вольфсбург" в 31-м туре чемпионата Германии по футболу и в пятый раз подряд завоевала главный трофей бундеслиги.

    Как передает Report, cубботняя игра в Вольфсбурге завершилась победой "Баварии" со счетом 6:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (36-я и 45-я минуты), еще по голу забили Давид Алаба (19), Арьен Роббен (66), Томас Мюллер (80) и Йозуа Киммих (85).

    Всего на счету мюнхенского клуба стало 27 чемпионских титулов, что является рекордом турнира.

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