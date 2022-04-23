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"Бавария" в десятый раз подряд стала чемпионом Германии 

"Бавария" в десятый раз подряд стала чемпионом Германии  Футбольный клуб "Бавария" в субботу со счетом 3:1 обыграл дортмундскую "Боруссию" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии.
Футбол
23 апреля 2022 г. 23:37
Бавария в десятый раз подряд стала чемпионом Германии 

Футбольный клуб "Бавария" в субботу со счетом 3:1 обыграл дортмундскую "Боруссию" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии.

Как передает Report, в составе "Баварии" забитыми мячами отметились Серж Гнабри (15-я минута), Роберт Левандовский (34) и Джамаль Мусиала (83). У "Боруссии" отличился Эмре Джан (52, с пенальти). На 30-й минуте встречи гол Гнабри был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Благодаря этой победе "Бавария" набрала 75 очков в 31 матче и стала недосягаемой для "Боруссии", которая занимает второе место с 63 баллами после 31 игры. До конца чемпионата командам осталось провести еще три встречи. В случае трех побед "Боруссия" сможет набрать лишь 72 очка.

"Бавария" является самой титулованной командой чемпионата Германии, на ее счету теперь 32 чемпионских титула. Вторым по этому показателю является "Нюрнберг", победивший в турнире девять раз. "Нюрнберг" на данный момент выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" восемь раз становилась чемпионом.

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