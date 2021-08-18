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«Бавария» в 9-й раз выиграла Суперкубок Германии

«Бавария» в 9-й раз выиграла Суперкубок Германии В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию».
Футбол
18 августа 2021 г. 04:01
«Бавария» в 9-й раз выиграла Суперкубок Германии

В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию».

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 41-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Через 8 минут форвард Томас Мюллер упрочил преимущество мюнхенской команды.

Результативную передачу отдал Левандовски. На 64-й минуте нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс сократил отставание хозяев в счёте. На 74-й минуте Левандовски оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии. Мюнхенский клуб является лидером по количеству завоёванных трофеев — на счету «Баварии» девять завоёванных Суперкубков Германии.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya" 9-cu dəfə Almaniya Super Kubokunun qalibi olub

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