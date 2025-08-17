"Бавария" в 11-й раз стала обладателем Суперкубка Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" со счетом 2:1 обыграла "Штутгарт" в матче за Суперкубок Германии по футболу и стала обладателем трофея.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Штутгарт Арена" в Штутгарте, в качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс.

На 18-й минуте Гарри Кейн открыл счет в этой игре и вывел мюнхенцев вперед. Луис Диас забил второй мяч "Баварии" на 77-й минуте. Джейми Левелинг отыграл один мяч "Штутгарта" на 90+4-й минуте.

В минувшем сезоне "Штутгарт" выиграл Кубок Германии. В финале соревнования "швабы" обыграли "Арминию" со счетом 4:2. В сезоне-2024/2025 "Бавария" стала чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице "Байера" на 13 очков.

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги "Бавария" дома встретится с "Лейпцигом" 22 августа, "Штутгарт" 23 августа в гостях сыграет с "Унионом".