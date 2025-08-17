О нас

"Бавария" в 11-й раз стала обладателем Суперкубка Германии по футболу

"Бавария" в 11-й раз стала обладателем Суперкубка Германии по футболу Мюнхенская "Бавария" со счетом 2:1 обыграла "Штутгарт" в матче за Суперкубок Германии по футболу и стала обладателем трофея.
Футбол
17 августа 2025 г. 01:02
Бавария в 11-й раз стала обладателем Суперкубка Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" со счетом 2:1 обыграла "Штутгарт" в матче за Суперкубок Германии по футболу и стала обладателем трофея.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Штутгарт Арена" в Штутгарте, в качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс.

На 18-й минуте Гарри Кейн открыл счет в этой игре и вывел мюнхенцев вперед. Луис Диас забил второй мяч "Баварии" на 77-й минуте. Джейми Левелинг отыграл один мяч "Штутгарта" на 90+4-й минуте.

В минувшем сезоне "Штутгарт" выиграл Кубок Германии. В финале соревнования "швабы" обыграли "Арминию" со счетом 4:2. В сезоне-2024/2025 "Бавария" стала чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице "Байера" на 13 очков.

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги "Бавария" дома встретится с "Лейпцигом" 22 августа, "Штутгарт" 23 августа в гостях сыграет с "Унионом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Bavariya” 11-ci dəfə futbol üzrə Almaniya Superkubokunu qazanıb

Другие новости из категории

Бакинский Нефтчи сыграл вничью в матче первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью в матче первого тура Премьер-лиги
16 августа 2025 г. 22:11
Премьер-лига: Туран Товуз одержал победу в первом туре
Премьер-лига: "Туран Товуз" одержал победу в первом туре
16 августа 2025 г. 19:37
Аталанта интересуется защитником Манчестер Юнайтед
"Аталанта" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
16 августа 2025 г. 18:51
Атлетико хочет пополнить состав японским футболистом
"Атлетико" хочет пополнить состав японским футболистом
16 августа 2025 г. 15:12
Премьер-лига: Нефтчи и Туран Товуз сегодня проведут свои первые матчи в новом сезоне
Премьер-лига: "Нефтчи" и "Туран Товуз" сегодня проведут свои первые матчи в новом сезоне
16 августа 2025 г. 09:34
Аль-Наср объявил о подписании контракта с Кингсли Команом до 2028 года
"Аль-Наср" объявил о подписании контракта с Кингсли Команом до 2028 года
16 августа 2025 г. 00:18
Азербайджанская Премьер-лига: В первом матче сезона зафиксирована ничья
Азербайджанская Премьер-лига: В первом матче сезона зафиксирована ничья
15 августа 2025 г. 19:49
АФФА назвал время и место проведения матча Португалия - Азербайджан
АФФА назвал время и место проведения матча Португалия - Азербайджан
15 августа 2025 г. 15:57
Азербайджанская футболистка сменила клуб в Турции
Азербайджанская футболистка сменила клуб в Турции
15 августа 2025 г. 12:37
Сегодня стартует новый сезон в Премьер-лиге Азербайджана
Сегодня стартует новый сезон в Премьер-лиге Азербайджана
15 августа 2025 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi