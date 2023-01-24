"Бавария" уволила тренера вратарей, который работал в клубе с 2011 года

Руководство мюнхенской "Баварии" уволило тренера вратарей Тони Тапаловича.

Руководство мюнхенской "Баварии" уволило тренера вратарей Тони Тапаловича.

Как передает Report, клуб лично проинформировал об этом голкипера Мануэля Нойера, которого связывают дружеские отношения со специалистом.

У Тапаловича были разногласия с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Кроме того, вратарь Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за "Монако", не хочет возвращаться в мюнхенский клуб пока там работает немецкий специалист.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей "Баварии" с 2011 года.