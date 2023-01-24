"Бавария" уволила тренера вратарей, который работал в клубе с 2011 года

Руководство мюнхенской "Баварии" уволило тренера вратарей Тони Тапаловича.
Как передает Report, клуб лично проинформировал об этом голкипера Мануэля Нойера, которого связывают дружеские отношения со специалистом.
У Тапаловича были разногласия с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.
Кроме того, вратарь Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за "Монако", не хочет возвращаться в мюнхенский клуб пока там работает немецкий специалист.
42-летний Тапалович являлся тренером вратарей "Баварии" с 2011 года.