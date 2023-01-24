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"Бавария" уволила тренера вратарей, который работал в клубе с 2011 года

"Бавария" уволила тренера вратарей, который работал в клубе с 2011 года Руководство мюнхенской "Баварии" уволило тренера вратарей Тони Тапаловича.
Футбол
24 января 2023 г. 07:56
Бавария уволила тренера вратарей, который работал в клубе с 2011 года

Руководство мюнхенской "Баварии" уволило тренера вратарей Тони Тапаловича.

Как передает Report, клуб лично проинформировал об этом голкипера Мануэля Нойера, которого связывают дружеские отношения со специалистом.

У Тапаловича были разногласия с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Кроме того, вратарь Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за "Монако", не хочет возвращаться в мюнхенский клуб пока там работает немецкий специалист.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей "Баварии" с 2011 года.

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