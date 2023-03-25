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"Бавария" уволила главного тренера

"Бавария" уволила главного тренера Мюнхенская «Бавария» уволила главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.
Футбол
25 марта 2023 г. 06:17
Бавария уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" уволила главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич пришли к этому решению после консультации с президентом Гербертом Хайнером.

35-летнего Нагельсманна на посту главного тренера команды сменит 49-летний Томас Тухель. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года и в понедельник, 27 марта, впервые проведет тренировку команды.

Вместе с Нагельсманном освобождены помощники тренера Бенджамин Глюк, Ксавьер Земброд и Дино Топпмеллер.

В текущем сезоне "Бавария" под руководством Нагельсманна вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира "Пари Сен-Жермен". В Бундеслиге команда после 25 туров набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на один балл.

Последним клубом Тухеля был лондонский "Челси". Он возглавлял английский клуб с января 2021 года и привел его к победе в Лиге чемпионов. Также немец выиграл с командой Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он был отправлен в отставку в сентябре 2022 года.

До "Челси" немецкий специалист возглавлял "Пари Сен-Жермен", "Боруссию" из Дортмунда и "Майнц".

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