​«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача.

Как передает Report об этом сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Отмечается. что в ближайших матчах команду будет готовить помощник Ковача Ханс Флик.

«Бавария» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Под руководством Ковача "Бавария" стала чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка.