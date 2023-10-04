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"Бавария" установила три рекорда Лиги чемпионов за матч

"Бавария" установила три рекорда Лиги чемпионов за матч Датский футбольный клуб "Копенгаген" проиграл немецкой "Баварии" со счетом 1:2 в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.
Футбол
4 октября 2023 г. 06:14
Бавария установила три рекорда Лиги чемпионов за матч

Датский футбольный клуб "Копенгаген" проиграл немецкой "Баварии" со счетом 1:2 в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Как передает Report, в составе хозяев мяч забил Лукас Лерагер (56), у гостей отличились Джамал Мусиала (67) и Матис Тель (87).

"Бавария" побила рекорд "Барселоны" по продолжительности победной серии в гостевых матчах группового раунда Лиги чемпионов - 18. Также клуб продлил беспроигрышную серию в групповом раунде Лиги чемпионов до 36 игр и победную серию на групповой стадии до 15. Оба достижения являются рекордами Лиги чемпионов.

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