"Бавария" установила новый рекорд Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов по продолжительности беспроигрышной серии в матчах группового раунда Лиги чемпионов.

Мюнхенская "Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов по продолжительности беспроигрышной серии в матчах группового раунда Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на Opta, немецкий клуб выиграл 11 матчей подряд на групповой стадии самого престижного футбольного еврокубка. Ранее подобное достижение не удавалось установить ни одной из команд, принимавших участие в турнире.

Так, 12 октября "Бавария" нанесла поражение чешскому клубу "Виктория Пльзень" в игре четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Мюнхенцы одержали победу со счетом 4:2. В составе команды Юлиана Нагельсмана дубль оформил Леон Горецка, еще по одному голу в ворота соперников отправили Садио Мане и Томас Мюллер.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав 12 очков в четырех матчах. В пятом туре она встретится с "Барселоной".