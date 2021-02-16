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"Бавария" сыграла вничью в матче Бундеслиги

"Бавария" сыграла вничью в матче Бундеслиги Мюнхенская "Бавария" разошлась с миром в матче против "Арминии" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.
Футбол
16 февраля 2021 г. 02:02
Бавария сыграла вничью в матче Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" разошлась с миром в матче против "Арминии" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, матч завершился со счетом 3:3.

По ходу встречи "Бавария" дважды уступала с разницей в два мяча. В первом тайме в составе "Арминии" отличились Михел Влап (9-я минута) и Амос Пипер (37). На 48-й минуте форвард "Баварии" Роберт Левандовски отыграл один мяч, а через минуту Кристиан Гебауэр восстановил преимущество "Арминии". "Бавария" сумела сравнять счет усилиями Корентена Толиссо (58) и Альфонсо Дэвиса (70).

Первый тайм матча проходил в условиях сильного снегопада. Арбитру встречи дважды пришлось останавливать игру, чтобы работники стадиона расчистили разметку на поле. Во втором тайме снег прекратился.

Отметим, что "Бавария" прервала свою серию из пяти побед в чемпионате Германии.

В следующем туре "Бавария" 20 февраля в гостях сыграет с "Айнтрахтом". "Арминия" 19 февраля примет "Вольфсбург".

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