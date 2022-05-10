«Бавария» согласовала условия контракта с полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом.
Соглашение будет рассчитано до 2027 года. Зарплата игрока составит 4,5 млн евро за сезон без учета бонусов.
Сам Гравенберх не рассматривает возможность продления контракта с «Аяксом», который действует до конца июня 2023 года. Игрок хочет продолжить карьеру в другом месте.
В текущем сезоне 19-летний голландец принял участие в 40 матчах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 млн евро.