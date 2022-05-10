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«Бавария» согласовала условия контракта с полузащитником «Аякса»

«Бавария» согласовала условия контракта с полузащитником «Аякса» «Бавария» согласовала условия контракта с полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом.
Футбол
10 мая 2022 г. 00:44
«Бавария» согласовала условия контракта с полузащитником «Аякса»

«Бавария» согласовала условия контракта с полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети Twitter.

Соглашение будет рассчитано до 2027 года. Зарплата игрока составит 4,5 млн евро за сезон без учета бонусов.

Сам Гравенберх не рассматривает возможность продления контракта с «Аяксом», который действует до конца июня 2023 года. Игрок хочет продолжить карьеру в другом месте.

В текущем сезоне 19-летний голландец принял участие в 40 матчах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 млн евро.

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