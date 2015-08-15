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    ​"Бавария" разгромила "Гамбург" в стартовом матче чемпионата Германии - ВИДЕО

    Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:0

    Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Футболисты «Баварии» нанесли сокрушительное поражение «Гамбургу» в домашнем матче 1-го тура Бундеслиги.

    Как передает Report, встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:0.

    В рамках второго тура Бундеслиги «Бавария» проведёт встречу с «Хоффенхаймом» на выезде.

    Германия. Бундеслига. 1-й тур

    «Бавария» (Мюнхен) – «Гамбург» (Гамбург) – 5:0 (1:0)

    Голы: Бенатиа, 27 (1:0); Левандовски, 53 (2:0); Мюллер, 69 (3:0); Мюллер, 73 (4:0); Коста, 87 (5:0).

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