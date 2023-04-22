"Бавария" проиграла "Майнцу" в матче Бундеслиги, ведя в счёте по ходу встречи

Мюнхенская "Бавария" в выездном матче 29-го тура германской Бундеслиги уступила "Майнцу", ведя в счёте по ходу встречи.
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Отметим, что 24 марта "Бавария" сменила главного тренера. Вместо Юлиана Нагельсманна в команду пришел Томас Тухель. В ночь на четверг "Бавария" уступила английскому "Манчестер Сити" в 1/4 финальной стадии Лиги чемпионов (0:2, 1:1) и выбыла из турнира. После назначения Тухеля мюнхенцы выиграли только в двух из семи матчах, а также выбыли из Кубка Германии.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии "Бавария" располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков в 29 матчах. У "Майнца" — 45 баллов и промежуточное шестое место. Дортмундская "Боруссия" сможет подняться на первое место, если обыграет в сегодняшнем матче "Айнтрахт".