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"Бавария" проиграла "Майнцу" в матче Бундеслиги, ведя в счёте по ходу встречи

"Бавария" проиграла "Майнцу" в матче Бундеслиги, ведя в счёте по ходу встречи Мюнхенская "Бавария" в выездном матче 29-го тура германской Бундеслиги уступила "Майнцу", ведя в счёте по ходу встречи.
Футбол
22 апреля 2023 г. 22:06
Бавария проиграла Майнцу в матче Бундеслиги, ведя в счёте по ходу встречи

Мюнхенская "Бавария" в выездном матче 29-го тура германской Бундеслиги уступила "Майнцу", ведя в счёте по ходу встречи.

Как сообщает Report, на 30-й минуте Садио Мане вывел гостей вперёд. В середине второго тайма "Майнц" ответил голами Людовика Ажорка, Леандро Баррейро и Аарона Кариколя на 65, 73 и 79-й минутах соответственно.

Отметим, что 24 марта "Бавария" сменила главного тренера. Вместо Юлиана Нагельсманна в команду пришел Томас Тухель. В ночь на четверг "Бавария" уступила английскому "Манчестер Сити" в 1/4 финальной стадии Лиги чемпионов (0:2, 1:1) и выбыла из турнира. После назначения Тухеля мюнхенцы выиграли только в двух из семи матчах, а также выбыли из Кубка Германии.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии "Бавария" располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков в 29 матчах. У "Майнца" — 45 баллов и промежуточное шестое место. Дортмундская "Боруссия" сможет подняться на первое место, если обыграет в сегодняшнем матче "Айнтрахт".

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Версия на азербайджанском языке Bundesliqa: “Bavariya” “Maynts”a iki top fərqi ilə məğlub olub

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