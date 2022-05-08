«Бавария» продлила контракт со своим голкипером

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх продлил контракт с мюнхенцами.

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх продлил контракт с мюнхенцами.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 33-летним немцем рассчитано до лета 2023 года.

«Мы рады, что Свен остается в «Баварии» еще на год, - сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич. - Он идеально вписывается в нашу команду своим характером и менталитетом. Свен прекрасно понимает свою роль и всегда рядом, когда это необходимо».

Отметим, что Ульрайх выступает за «Баварию» с лета 2021 года. Также голкипер играл за мюнхенский клуб с 2015 по 2020 год. В текущем сезоне Ульрайх провел 8 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 12 мячей.