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«Бавария» продлила контракт со своим голкипером

«Бавария» продлила контракт со своим голкипером Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх продлил контракт с мюнхенцами.
Футбол
8 мая 2022 г. 07:58
«Бавария» продлила контракт со своим голкипером

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх продлил контракт с мюнхенцами.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 33-летним немцем рассчитано до лета 2023 года.

«Мы рады, что Свен остается в «Баварии» еще на год, - сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич. - Он идеально вписывается в нашу команду своим характером и менталитетом. Свен прекрасно понимает свою роль и всегда рядом, когда это необходимо».

Отметим, что Ульрайх выступает за «Баварию» с лета 2021 года. Также голкипер играл за мюнхенский клуб с 2015 по 2020 год. В текущем сезоне Ульрайх провел 8 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 12 мячей.

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