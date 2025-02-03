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"Бавария" продлила контракт с Нойером

"Бавария" продлила контракт с Нойером Мюнхенская "Бавария" подписала новый контракт с вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером.
Футбол
3 февраля 2025 г. 21:16
Бавария продлила контракт с Нойером

Мюнхенская "Бавария" подписала новый контракт с вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба баварцев.

Предыдущий контракт футболиста действовал до конца июня 2025 года. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Нойеру 38 лет. Вратарь выступает за "Баварию" с 2011 года. Вместе с командой он 11 раз стал чемпионом Германии, 5 раз - обладателем Кубка Германии и 2 раза - победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира 2010 года.

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Версия на английском языке Manuel Neuer extends Bayern contract
Версия на азербайджанском языке "Bavariya" Noyerlə müqavilə müddətini artırdığını açıqlayıb

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