"Бавария" продлила контракт с Нойером

Мюнхенская "Бавария" подписала новый контракт с вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером.

Мюнхенская "Бавария" подписала новый контракт с вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба баварцев.

Предыдущий контракт футболиста действовал до конца июня 2025 года. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Нойеру 38 лет. Вратарь выступает за "Баварию" с 2011 года. Вместе с командой он 11 раз стал чемпионом Германии, 5 раз - обладателем Кубка Германии и 2 раза - победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира 2010 года.