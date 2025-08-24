"Бавария" присматривается к двум футболистам "Манчестер Юнайтед"

Немецкая "Бавария" интересуется вингером Джейдоном Санчо и нападающим Расмусом Хёйлунном из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, мюнхенский клуб обсуждает трансфер этих игроков.

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим не заинтересован в продлении контрактов с этими игроками.

Отметим, что Санчо в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Челси". Он запомнился 5 голами и 10 результативными передачами в 42 матчах. Хёйлунн стал автором 10 голов и 4 результативных передач в 52 встречах за "Манчестер Юнайтед".