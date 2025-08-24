О нас

"Бавария" присматривается к двум футболистам "Манчестер Юнайтед"

"Бавария" присматривается к двум футболистам "Манчестер Юнайтед" Немецкая "Бавария" интересуется вингером Джейдоном Санчо и нападающим Расмусом Хёйлунном из "Манчестер Юнайтед".
Футбол
24 августа 2025 г. 17:12
Бавария присматривается к двум футболистам Манчестер Юнайтед

Немецкая "Бавария" интересуется вингером Джейдоном Санчо и нападающим Расмусом Хёйлунном из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, мюнхенский клуб обсуждает трансфер этих игроков.

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим не заинтересован в продлении контрактов с этими игроками.

Отметим, что Санчо в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Челси". Он запомнился 5 голами и 10 результативными передачами в 42 матчах. Хёйлунн стал автором 10 голов и 4 результативных передач в 52 встречах за "Манчестер Юнайтед".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Bavariya” “Mançester Yunayted”in iki futbolçusu ilə maraqlanır

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi