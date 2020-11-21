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"Бавария" прервала 10-матчевую победную серию

"Бавария" прервала 10-матчевую победную серию "Бавария" на своем поле сыграла вничью со счетом 1:1 с "Вердером" в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.
Футбол
21 ноября 2020 г. 21:10
Бавария прервала 10-матчевую победную серию

"Бавария" на своем поле сыграла вничью со счетом 1:1 с "Вердером" в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, у мюнхенцев гол на счету К.Комана (62-я минута). В составе "Вердера" отличился М.Эггештайн (45).

"Бавария" прервала 10-матчевую победную серию во всех турнирах. Перед этим в матче второго тура бундеслиги команда Ханса-Дитера Флика разгромно проиграла на выезде "Хоффенхайму" (1:4). На своем поле мюнхенцы в предыдущий раз не смогли победить 9 февраля, сыграв вничью в чемпионате с "Лейпцигом" (0:0). С тех пор "Бавария" одержала дома 12 побед в официальных матчах.

Подопечные Флика с 19 очками в восьми встречах лидируют в турнирной таблице. Бременский клуб с 11 очками занимает 9-е место. В следующем туре "Бавария" 28 ноября сыграет в гостях со "Штутгартом", "Вердер" днем ранее встретится в гостях с "Вольфсбургом".

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