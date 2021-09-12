"Бавария" победила с крупным счетом "Лейпциг" в матче Бундеслиги

Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли "Лейпциг" в матче четвертого тура чемпионата Германии.

Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли "Лейпциг" в матче четвертого тура чемпионата Германии.

Как передает Report, мюнхенская команда выиграла со счетом 4:1 в гостевом матче.

В составе победителей голы забили Роберт Левандовски (12-я минута), Джамал Мусиала (47), Лерой Сане (54) и Эрик Шупо-Мотинг (90+2). У "Лейпцига" отличился Конрад Лаймер (58), на 52-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол нападающего клуба Андре Силвы.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 10 очков в четырех матчах. "Лейпциг" идет 13-м, имея в активе три очка после четырех встреч.

В следующем туре мюнхенский клуб 18 сентября дома примет "Бохум", а 14 сентября в гостях сыграет с испанской "Барселоной" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Лейпциг" в пятом туре первенства страны в гостях встретится с "Кёльном", а 15 сентября на выезде проведет игру в Лиге чемпионов с английским "Манчестер Сити".