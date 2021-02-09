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"Бавария" победила египетский клуб и вышла в финал

"Бавария" победила египетский клуб и вышла в финал Мюнхенская "Бавария" одержала победу над египетским "Аль-Ахли" со счетом 2:0 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу
Футбол
9 февраля 2021 г. 00:15
Бавария победила египетский клуб и вышла в финал

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над египетским "Аль-Ахли" со счетом 2:0 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, турнир проходит в Катаре.

Дубль в составе немцев оформил Роберт Левандовский (17-я, 86-я минута).

"Бавария" во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб "Раджа Касабланка" из Марокко. В 1976 и 2001 годах "Бавария" становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.

В решающем матче "Бавария" сыграет с мексиканским клубом "Тигрес", который в воскресенье обыграл бразильский "Палмейрас" со счетом 1:0. Встреча пройдет 11 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: "Bavariya" finalda "Tiqres"ə rəqib oldu

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