"Бавария" осуществила трансфер нападающего сборной Германии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Бавария" осуществила свой первый трансфер в зимнем перерыве. Как сообщает Report, нападающий Мюнхенского клуба "Хоффенхайм" Сандро Вагнер включен в состав команды.

С 30-летним форвардом подписан контракт до 2020 года. Вагнер с 1 января 2018 года присоединится к своей новой команде.

Отметим, что в окончившемся со счетом 5:1 матче со сборной Азербайджана в групповом отборочном раунде чемпионата мира забивший на 54 минуте гол Вагнер считается воспитанником "Баварии". В 2006-2008 гг. он защищал честь Мюнхенского клуба.