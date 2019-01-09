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    "Бавария" осуществила трансфер чемпиона мира

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Бавария" привлекла в состав клуба нового футболиста. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мюнхенской команды, "красные" приобрели Бенджамена Павара из "Штутгарта". 

    По словам спортивного директора "Баварии" Хасана Салихамиджича, с 22-летним защитником сборной Франции заключен 5-летний контракт. 

    Б.Павар присоединится к новому клубу 1 июля 2019 года. 

    Ранее в различных СМИ писали, что для приобретения футболиста, у которого до лета 2021 года контракт со "Штутгартом", "Бавария" заплатит его клубу 35 млн евро.  

    Отметим, что в составе сборной Франции Павар в 2018 году стал чемпионом мира.

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