"Бавария" осуществила трансфер чемпиона мира

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Бавария" привлекла в состав клуба нового футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мюнхенской команды, "красные" приобрели Бенджамена Павара из "Штутгарта".

По словам спортивного директора "Баварии" Хасана Салихамиджича, с 22-летним защитником сборной Франции заключен 5-летний контракт.

Б.Павар присоединится к новому клубу 1 июля 2019 года.

Ранее в различных СМИ писали, что для приобретения футболиста, у которого до лета 2021 года контракт со "Штутгартом", "Бавария" заплатит его клубу 35 млн евро.

Отметим, что в составе сборной Франции Павар в 2018 году стал чемпионом мира.