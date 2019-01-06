Баку. 6 января. REPORT.AZ/ «Бавария» оштрафовала Рибери за грубый ответ на критику в социальных сетях

Как передает Report, об этом сообщил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил.

«Он использовал слова, которые не допустимы для игрока „Баварии“. Франк как футболист нашего клуба должен быть примером для подражания. Вчера мы провели с ним основательную беседу. Я сообщил Франку, что клуб принял решение оштрафовать его. Он принял это наказание», — приводит слова Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

Напомним, француз опубликовал видео в своём «твиттере», как знаменитый повар Нусрет Гёкче по прозвищу Salt Bae подаёт ему «золотой стейк» стоимостью € 1200. После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста. Рибери резко отреагировал на критику и оскорбил людей, оставивших негативные комментарии.