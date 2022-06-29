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"Бавария" определилась с потенциальной заменой Роберта Левандовского

"Бавария" определилась с потенциальной заменой Роберта Левандовского Нападающий французского "Лилля" Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 22-летнего футболиста заинтересована "Бавария".
Футбол
29 июня 2022 г. 21:51
Бавария определилась с потенциальной заменой Роберта Левандовского

Нападающий французского "Лилля" Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 22-летнего футболиста заинтересована "Бавария".

Как передает Report, об этом сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По информации источника, мюнхенцы подпишут Дэвида, если клуб покинет нападающий Роберт Левандовски. В качестве альтернативного варианта выступает форвард "Штутгарта" Саша Калайджич, однако "Бавария" не рассматривает вариант с подписанием австрийца как основной.

Напомним, Роберт Левандовски близок к переходу в каталонскую "Барселону". Отмечалось, что сине-гранатовые предложили 40 млн евро плюс бонусы за трансфер поляка, но "Бавария" хочет получить минимум 50 млн евро.

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