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    "Бавария" одолела "Гамбург" и догнала по очкам дортмундскую "Боруссию" - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ «Бавария» в гостях обыграла «Гамбург» в матче девятого тура чемпионата Германии.

    Как передает Report, встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный гол забил французский хавбек Корентин Толиссо.

    «Бавария» набрала 20 очков и вышла на второе место в таблице Бундеслиги, догнав лидирующую в чемпионате дортмундскую «Боруссию». «Гамбург» (7) — 15-й.

    Германия - Бундеслига. 9-й тур

    Гамбург – Бавария - 0:1

    0:1 – Толиссо – 52

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