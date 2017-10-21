"Бавария" одолела "Гамбург" и догнала по очкам дортмундскую "Боруссию" - ВИДЕО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ «Бавария» в гостях обыграла «Гамбург» в матче девятого тура чемпионата Германии.

Как передает Report, встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный гол забил французский хавбек Корентин Толиссо.

«Бавария» набрала 20 очков и вышла на второе место в таблице Бундеслиги, догнав лидирующую в чемпионате дортмундскую «Боруссию». «Гамбург» (7) — 15-й.

Германия - Бундеслига. 9-й тур

Гамбург – Бавария - 0:1

0:1 – Толиссо – 52