"Бавария" одержала девятую победу подряд в чемпионате Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" в гостях обыграла "Байер" из Леверкузена со счетом 4:2 в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "Бавария" смогла взять реванш за поражение в первом круге чемпионата - в 13-м туре "Байер" выиграл со счетом 2:1. В этот раз первый мяч в матче забил нападающий леверкузенцев Лукас Аларио на 10-й минуте.

После этого четыре раза подряд ворота поразили игроки мюнхенского клуба: Кингсли Коман (27-я минута), Леон Горецка (42), Серж Гнабри (45), Роберт Левандовский (66), поляк продолжает лидировать в снайперской гонке чемпионата, забив 30 мячей.

На 89-й минуте отличился 17-летний футболист "Байера" Флориан Вирц, который впервые забил в чемпионате Германии, из-за мышечного повреждения встречу пропускал лидер хозяев Кай Хаверц.

"Бавария" одержала девятую победу подряд, последнее поражение в чемпионате Германии команда из Мюнхена потерпела 7 декабря в матче 14-го тура, уступив в гостях "Боруссии" из Мёнхенгладбаха.

"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 70 очков после 30 игр.