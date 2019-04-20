​"Бавария" обыграла "Вердер" в матче чемпионата Германии по футболу

"Бавария" одержала победу над "Вердером" со счетом 1:0 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Мяч на 75-й минуте забил Зюле. На 58-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Вердера" Милош Велькович.

"Бавария" не проигрывает в чемпионате страны на протяжении 10 матчей (восемь побед, две ничьи). В предыдущий раз "Бавария" в первенстве Германии проиграла 2 февраля, в гостях потерпев поражение от "Байера".

В турнирной таблице "Бавария" за четыре тура до конца чемпионата продолжает занимать первое место, набрав 70 очков и на четыре очка опережая ближайшего преследователя, дортмундскую "Боруссию", которая свой матч проведет в воскресенье в гостях против "Фрайбурга". "Вердер" с 46 очками идет восьмым.

В следующем туре "Бавария" 28 апреля в гостях сыграет с "Нюрнбергом", "Вердер" 27 апреля также на выезде встретится с "Фортуной".