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    "Бавария" нанесла "Шальке" четвертое поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Бавария" обыграла "Шальке" со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, игра состоялась в Гельзенкирхене.

    Мячи забили Хамес Родригес (8-я минута) и Роберт Левандовский (64).

    "Шальке" является соперником московского "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов. Клуб из Гельзенкирхена потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. "Бавария" продлила победную серию до четырех матчей и лидирует в таблице с 12 очками.

    Результаты других матчей субботы:

    "Аугсбург" - "Вердер" - 2:3

    "Вольфсбург" - "Фрайбург" - 1:3

    "Герта" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 4:2

    "Нюрнберг" - "Ганновер" - 2:0

    "Хоффенхайм" - "Боруссия" (Дортмунд) - 1:1.

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