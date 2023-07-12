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"Бавария" может изменить стратегию по трансферу Харри Кейна

"Бавария" может изменить стратегию по трансферу Харри Кейна Мюнхенская “Бавария” рассматривает альтернативный вариант с трансфером нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает Report со ссылкой на Bild.
Футбол
12 июля 2023 г. 09:58
Бавария может изменить стратегию по трансферу Харри Кейна

Мюнхенская “Бавария” рассматривает альтернативный вариант с трансфером нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает Report со ссылкой на Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб может подписать футболиста бесплатно следующим летом, когда у него завершится контракт с английским клубом. Ранее сообщалось, что “Тоттенхэм” хочет получить за 29-летнего Кейна 140 миллионов евро, а “Бавария” может предложить не более 100 миллионов евро.

Если трансфер англичанина будет отложен на год, мюнхенцы попытаются арендовать сербского нападающего туринского “Ювентуса” Душана Влаховича или аргентинского нападающего “Манчестер Сити” Хулиана Альвареса.

В прошлом сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2026 года.

23-летний Альварес в минувшем сезоне принял участие в 49 матчах за “Манчестер Сити”, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Контракт форварда с английским клубом действует до лета 2028 года.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya" ingiltərəli hücumçu üçün 100 milyon avro ödəməyə hazırdır

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