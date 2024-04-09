"Бавария" готова продать Комана за 70 млн евро

"Бавария" может продать вингера Кингсли Комана.

"Бавария" может продать вингера Кингсли Комана.

Как сообщает Reрort со ссылкой на зарубежные СМИ, руководство мюнхенского клуба будет готово начать переговоры по футболисту, если получит предложение в 70 миллионов евро.

Отмечается, что сам футболист может принять новый вызов в своей карьере.

В текущем сезоне 27-летний Коман провел 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 65 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков в 28 матчах.