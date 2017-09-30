"Бавария" достигла договорённости с экс-наставником "Боруссии" Д Тухелем

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Руководство «Баварии» достигло договорённости с бывшим наставником дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

В ближайшее время специалист подпишет контракт и станет главным тренером мюнхенского клуба. Немецкое издание опубликовало фотографию Тухеля, который, по его информации, направляется в Мюнхен.

28 сентября «Бавария» объявила о том, что главный тренер команды Карло Анчелотти отправлен в отставку. Вместе с Анчелотти команду покинули и все его помощники. Временно исполнять обязанности главного тренера будет 40-летний Вилли Саньоль.

Тухель тренировал «Боруссию» с 2015 года, однако в мае этого года покинул свой пост.