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    "Бавария" достигла договорённости с экс-наставником "Боруссии" Д Тухелем

    В ближайшее время специалист подпишет контракт

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Руководство «Баварии» достигло договорённости с бывшим наставником дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем.

    Как передает Report, об этом сообщает Bild.

    В ближайшее время специалист подпишет контракт и станет главным тренером мюнхенского клуба. Немецкое издание опубликовало фотографию Тухеля, который, по его информации, направляется в Мюнхен.

    28 сентября «Бавария» объявила о том, что главный тренер команды Карло Анчелотти отправлен в отставку. Вместе с Анчелотти команду покинули и все его помощники. Временно исполнять обязанности главного тренера будет 40-летний Вилли Саньоль.

    Тухель тренировал «Боруссию» с 2015 года, однако в мае этого года покинул свой пост.

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