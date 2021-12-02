"Бавария" будет играть дома без зрителей

В немецкой бундеслиге будут установлены ограничения посещаемости матчей.

В немецкой бундеслиге будут установлены ограничения посещаемости матчей.

Как передает Report со ссылкой на Kicker, это связано с распространением коронавируса.

По данным источника, посещаемость будет ограничена 50 процентами от вместимости арены, но не более 15 тысяч человек. При этом власти отдельных федеральных земель планируют запретить проведение матчей со зрителями. В их числе и Бавария. В связи с этим одноименный клуб будет вынужден играть при пустых трибунах.

"Бавария" лидирует в бундеслиге, имея в активе 31 очко после 13 матчей. У дортмундской "Боруссии" на очко меньше и вторая позиция. 4 декабря команды проведут очный матч в Дортмунде.