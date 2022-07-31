"Бавария" 10-й раз выиграла Суперкубок Германии

"Бавария" со счетом 5:3 обыграла "Лейпциг" в матче за Суперкубок Германии по футболу.

"Бавария" со счетом 5:3 обыграла "Лейпциг" в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в субботу в Лейпциге.

В составе победителей голы забили Джамал Мусиала (14-я минута), Садио Мане (31), Бенжамен Павар (45), Серж Гнабри (66) и Лерой Сане (90+8). У "Лейпцига" отличились Марсель Хальстенберг (60), Кристофер Нкунку (77, с пенальти) и Дани Ольмо (89). Мане забил дебютный гол в составе "Баварии".

Встреча началась с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата мира 1966 года и бронзового призера мирового первенства 1970 года в составе сборной ФРГ Уве Зеелера, который умер на 86-м году жизни 21 июля.

Суперкубок Германии разыгрывается с 1987 года, в матче за трофей играют победитель чемпионата и обладатель Кубка Германии прошлого сезона. "Бавария" выиграла суперкубок в 10-й раз, этот показатель является рекордным. В прошлом сезоне клуб из Мюнхена в 32-й раз стал чемпионом Германии, "Лейпциг" впервые в истории выиграл кубок страны.

Отметим, что в первом туре чемпионата Германии сезона-2022/23 "Бавария" 5 августа на выезде сыграет с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне. "Лейпциг" 7 августа в гостях встретится со "Штутгартом".