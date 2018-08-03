БАТЭ начал подготовку к матчу с "Карабахом"

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Белорусская команда БАТЭ начала подготовку к первому матчу с "Карабахом" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда под руководством главного тренера Алексея Баги провела тренировку на базе в Дудинке. Залечивший травму защитник Неманья Милунович также принял участие в процессе подготовки команды, представляющей Борисов.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и БАТЭ пройдет 7 августа в Баку, ответная встреча состоится 14 числа в Борисове.