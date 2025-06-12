Баскетболист Джимми Батлер намерен стать совладельцем футбольного клуба

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Джимми Батлер в составе группы инвесторов намерен выкупить 43% акций английского футбольного клуба "Кристал Пэлас".

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Джимми Батлер в составе группы инвесторов намерен выкупить 43% акций английского футбольного клуба "Кристал Пэлас".

Об этом сообщает Report со ссылкой на портал The Athletic.

По информации источника, сделка оценивается в $200 млн, и если предложение группы будет принято, то стоимость "Кристал Пэлас" составит более $465 млн. Ранее в консорциум входил главный тренер "Далласа" Джейсон Кидд, но вместо этого он решил присоединиться к группе владельцев английского "Эвертона".

В минувшем сезоне "Кристал Пэлас" занял 12-е место в чемпионате Англии и выиграл старейший турнир - Кубок Англии, получив право на участие в Лиге Европы. Нынешний владелец американец Джон Текстор также владеет французским "Лионом", который выступит в том же еврокубковом турнире. Французский клуб имеет финансовые проблемы. Эти факторы стали причинами продажи Текстором "Кристал Пэлас".