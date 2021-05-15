"Барселону" могут покинуть до 14 футболистов

Руководство "Барселоны" планирует совершить серьёзное обновление состава

Руководство "Барселоны" планирует совершить серьёзное обновление состава.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, руководство "сине-гранатовых" рассматривает возможность ухода до 14 футболистов. Среди игроков, которые могут покинуть "Барселону" по окончании нынешнего сезона, называют Нето, Самуэля Юмтити, Джуниора Фирпо, Миралема Пьянича, Матеуса Фернандеса, Мартина Брайтвайта, Филиппе Коутиньо и других.

Каталонцы рассчитывают, что такие шаги позволят им значительно сэкономить на зарплате, а если получится, то выгодно продать одного из игроков. В клубе считают, что глубокая реконструкция состава позволит бороться за трофеи в следующем сезоне.

На данный момент "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего "Атлетико" команда отстает на 4 очка.