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"Барселону" могут покинуть до 14 футболистов

"Барселону" могут покинуть до 14 футболистов Руководство "Барселоны" планирует совершить серьёзное обновление состава
Футбол
15 мая 2021 г. 05:14
Барселону могут покинуть до 14 футболистов

Руководство "Барселоны" планирует совершить серьёзное обновление состава.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, руководство "сине-гранатовых" рассматривает возможность ухода до 14 футболистов. Среди игроков, которые могут покинуть "Барселону" по окончании нынешнего сезона, называют Нето, Самуэля Юмтити, Джуниора Фирпо, Миралема Пьянича, Матеуса Фернандеса, Мартина Брайтвайта, Филиппе Коутиньо и других.

Каталонцы рассчитывают, что такие шаги позволят им значительно сэкономить на зарплате, а если получится, то выгодно продать одного из игроков. В клубе считают, что глубокая реконструкция состава позволит бороться за трофеи в следующем сезоне.

На данный момент "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего "Атлетико" команда отстает на 4 очка.

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