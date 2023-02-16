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"Барселону" могут исключить из Примеры

"Барселону" могут исключить из Примеры "Барселону" могут исключить из Примеры из-за обвинения в выплатах бывшему члену судейского комитета
Футбол
16 февраля 2023 г. 00:28
Барселону могут исключить из Примеры

"Барселону" могут исключить из Примеры из-за обвинения в выплатах бывшему члену судейского комитета

Как передает Report, об этом пишет Forbes.

Сине-гранатовые с 2016 по 2018 год выплатили около 1,4 млн евро компании DASNIL 95, принадлежащей бывшему вице‑президенту технического комитета судей Энрикесу Негрейре. Было проведено расследование, согласно которому выяснили, что испанский клуб заплатил организации 532 тыс. евро в 2016 году, 541 тыс. в 2017-ом и 318 тыс. в 18-ом.

Негрейра уже дал показания в прокуратуре. Он сообщил, что никогда не помогал "каталонцам" улучшать отношение судей к команде, а эти платежи связаны с консультацией игроков о том, как себя вести с рефери во время матчей.

Если вину "Барселоны" докажут, то ей грозят крупные штрафные санкции вплоть до снятия очков и исключения из Примеры.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" İspaniya La Liqasından kənarlaşdırıla bilər

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