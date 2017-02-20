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    "Барселоне" предложили за Лионеля Месси 100 миллионов

    Он может продолжить карьеру в Англии

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии.

    Как передает Report,по информации источника, руководство «Манчестер Сити» готово заплатить за 29-летнего аргентинца 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, с которым форвард работал в каталонском клубе, намерен воспользоваться неопределенностью с будущим бывшего подопечного.

    Напомним, Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Контракт аргентинца с испанской командой истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-гранатовых в Примере 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

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