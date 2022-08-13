«Барселона» зарегистрировала почти всех новичков для чемпионата Испании

Каталонская «Барселона» начала регистрировать новичков на новый сезон испанской Примеры, который стартовал в эту пятницу.

Каталонская «Барселона» начала регистрировать новичков на новый сезон испанской Примеры, который стартовал в эту пятницу.

Как передает Report , об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Клуб уже успел заявить Роберта Левандовского, Франка Кессье, Рафинью, Кристенсена, Дембеле и Серхи Роберто.

Клуб смог зарегистрировать новичков благодаря активации четвёртого рычага, а именно продажи 24,5% прав на Barca Studios (медиаслужба команды) за 100 млн евро компании Orpheus Media. Но на текущий момент «Барселона» всё ещё не может заявить французского защитника Жюля Кунде, перешедшего из «Севильи» этим летом. Для того чтобы обойти ограничение на предельную стоимость избыточных затрат на команду, сине-гранатовые должны либо сократить зарплатный фонд, либо отпустить одного из игроков.

В данный момент нападающий команды Мемфис Депай ведёт переговоры с «Ювентусом». Также многие источники связывают полузащитника Френки де Йонга с «Челси». Кроме них, клуб также могут покинуть Мартин Брейтуэйт, Самуэль Юмтити, Серджино Дест и Пьер-Эмерик Обамеянг.