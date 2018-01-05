"Барселона" заключит контракт с футболистом колумбийской сборной

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Барселона" заключит контракт с футболистом сборной Колумбии Йерри Мина.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, представитель Каталонии будет выплачивать 23-летнему центральному защитнику бразильского клуба "Палмейрас" 10 млн евро наличными и 2 млн евро в виде бонуса.

С футболистом будет заключен контракт до 2022 года. Отмечается, что колумбиец присоединится к каталонскому клубу 8 января.

Напомним, что до этого Йерри Мина выступал на родине в командах "Депортиво Пасто" и "Санта-Фе". С 2016 года он выходил в составе сборной на 9 матчей и забил 3 мяча.