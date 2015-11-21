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    «Барселона» забила четыре безответных гола «Реалу» в «Эль Класико» - ФОТО - ВИДЕО

    В концовке поединка красную карточку получил футболист столичного клуба Иско

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ «Барселона» разгромила «Реал» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0. Голами в прошедшем поединке отметились Луис Суарес, оформивший дубль, Неймар и Андрес Иньеста.

    Отметим также, что в концовке поединка красную карточку получил футболист столичного клуба Иско.

    Испания. Примера. 12-й тур

    «Реал» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — 0:4

    Голы: Суарес, 11 (0:1); Неймар, 39 (0:2); Иньеста, 53 (0:3); Суарес, 74 (0:4).

    Предупреждения: Родригес, 23; Рамос, 51; Карвахаль , 83 — Алвес, 31; Бускетс, 90+2.

    Удаления: Иско, 84 — нет.

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