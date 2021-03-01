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"Барселона" выступила с официальным заявлением по поводу обысков в клубе

"Барселона" выступила с официальным заявлением по поводу обысков в клубе Футбольный клуб "Барселона" выступил с официальным заявлением.
Футбол
1 марта 2021 г. 20:14
Барселона выступила с официальным заявлением по поводу обысков в клубе

Футбольный клуб "Барселона" выступил с официальным заявлением.

Как сообщает Report, оно посвящено полицейским обыскам, которые прошли в офисе клуба 1 марта.

"Этим утром каталонская полиция провела санкционированный обыск в офисе клуба на стадионе Камп Ноу. Футбольный клуб оказал полное содействие следствию. Вся информация и документация, которые были запрошены, были предоставлены в полном объеме. Футбольный клуб "Барселона" уважает следственные действия, а также презумпцию невиновности всех людей, которых касается это расследование", - говорится в заявлении клуба.

1 марта полиция Каталонии задержала бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу по делу о коррупции. Также арестованы бывший генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и юрист Роман Гомес Понти.

В октябре 2020 года Хосеп Бартомеу ушел в отставку, ее причиной стали плохие спортивные результаты и экономическое положение клуба.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" klubun ofisində axtarış aparıldığını təsdiqlədi

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