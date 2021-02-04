"Барселона" вышла в полуфинал, проигрывая со счетом 0:2

В матче 1/4 финала Кубка Испании "Гранада" уступила "Барселоне"

В матче 1/4 финала Кубка Испании "Гранада" уступила "Барселоне".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Лос-Карменес" в Гранаде и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:3.

На 33-й минуте счёт открыл полузащитник "Гранады" Кенеди. Умтити неожиданно подарил мяч на краю своей штрафной Соро, после чего последовал прострел во вратарскую и Кенеди отправил мяч точно в цель.

Второй гол хозяев забил Роберто Сольдадо. Гризманн ошибся с передачей у чужой штрафной, после чего последовал длинный пас на ход Сольдадо. Роберто от центра поля легко убежал от Умтити один на один и пробил мимо голкипера точно в цель.

На 88-й минуте Антуан Гризманн отыграл один мяч. Месси исполнил классную передачу на угол вратарской, откуда с лёта пробил Гризманн и мяч после курьёзного рикошета от штанги с вратарём залетел в ворота. В добавленное время Месси навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, откуда Гризманн сбросил головой мяч в центр, и Альба ударом головой с линии вратарской отправил мяч в угол ворот. Уже в компенсированное время Жорди Альба сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. На 100-й минуте Гризманн оформил дубль и вывел сине-гранатовых вперёд. Спустя три минуты арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Барселоны", который реализовал Феде Вико. На 108-й минуте Френки Де Йонг вновь вывел "Барселону" вперед. Окончательную точку в матче поставил Альба.

Таким образом, "Барселона" вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Гранада» завершила участие в турнире.