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«Барселона» вырвала победу в добавленное время в матче с «Леванте»

«Барселона» вырвала победу в добавленное время в матче с «Леванте» «Барселона» победила «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Футбол
11 апреля 2022 г. 01:17
«Барселона» вырвала победу в добавленное время в матче с «Леванте»

«Барселона» победила «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report,

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 52-й минуте пенальти в ворота каталонцев реализовал полузащитник Хосе Луис Моралес. На 56-й минуте арбитр поставил ещё один 11-метровый в ворота «Барсы». К «точке» подошёл нападающий Рохер Марти, который не сумел забить.

На 59-й минуте счёт сравнял нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле. На 63-й минуте полузащитник сине-гранатовых Педри вывел свою команду вперёд, голевой пас отдал Гави.

Таким образом, «Барса» продлила победную серию до восьми матчей подряд.

После 30 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 60 очков. «Леванте» с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице.

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